Xbox Series X: nuovo logo ufficiale svelato per errore da Microsoft?

Nonostante il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi, l’anno dovrebbe essere ricordato in futuro anche per il passaggio alla next gen. Sebbene Sony non abbia ancora mostrato la sua macchina e le speculazioni sul web continuano ad essere di moda, Microsoft ha ormai fatto vedere da diverso tempo Xbox Series X e promette davvero di essere una console che possa dare grosso filo da torcere a PS5.

In queste ore un trademark online ha svelato la possibile esistenza di un logo per Xbox Series X. L’immagine, che vi lasceremo proprio qui sotto, mostra la parola Series in verticale ed una grossa X in centro. Come tutti sappiamo il logo di Xbox Series X è stato mostrato diverso tempo fa da Microsoft ma nessuno vieta di cambiarlo prima dell’uscita, del resto manca ancora diverso tempo dalla fatidica data di lancio e tutto può essere possibile. Al momento l’azienda americana non ha dichiarato nulla a riguardo e ciò vorrebbe dire anche che si tratti di una semplice immagine fake apparsa in rete, questa ultima ipotesi comunque pare quella meno plausibile.

Non ci resta quindi che aspettare e vedere se la casa di Redmond utilizzi effettivamente questo logo. Diversi giorni fa vi avevamo parlato di alcuni rumor che affermavano di un possibile evento programmato per il mese prossimo ed uno show digitale organizzato per giugno. Secondo questi è possibile che a maggio venga proposto questo nuovo ed accattivante logo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piace il nuovo e possibile logo di Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti la console di prossima generazione targata Microsoft.