Xbox Series X, ora potete vincere il frigo

In questi giorni avevamo già assistito ad un Unboxing di un frigo targato Xbox Series X e non solo. Anche il noto rapper Snoop Dogg aveva ricevuto questo strano “gadget” da mettere all’interno della cucina. Dimensioni generoso, audio sopraffino e cella frigorifera ottima per ospitare cibo per un’intera legione. Ecco a voi il Frigo Series X in tutta la sua onnipotenza…e ora potete provarlo a vincere anche voi. Con un video rilasciato su twitter dall’account ufficiale Xbox, siamo venuti a conoscenza di uno strano giveaway a cui è possibile partecipare semplicemente seguendo delle semplici regole. Siete pronti ad avere la cucina più next-gen di tutti?

Sembra strano, eppure da oggi è realtà. Microsoft in effetti non poteva tirarsi indietro nel fare di questo meme realtà e di conseguenza ha dovuto a tutti i costi assecondare l’undergound internettiano e far si che il sogno lucido di molti diventasse realtà. Ovviamente il frigo è mastodontico, e anche la sua scatola non scherza. In tutto e per tutto simile a quella della console, anche nei più piccoli particolari. Dotato di luci verdi e suoni a tema Xbox Series X quando lo si apre.

The one. The only. Xbox Series X Fridge giveaway. Follow and retweet with #XSXFridgeSweeps for a chance to win the Xbox Series X Fridge. Ends 11/04/20. Rules: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4 — Xbox (@Xbox) October 28, 2020

Inoltre se non sapete ancora com’è fatta la scatola in cui è contenuta la console, vi invitiamo a vedere il nostro video unboxing pubblicato proprio oggi, insieme a quello di PS5 pubblicato ieri, per i più curiosi. La next-gen è ormai alle porte e anche tutte queste trovate, fanno alzare la febbre da nuove console.

In tanti vorrebbero già avere la possibilità di mettere le mani sulle console di prossima generazione, e noi in redazione abbiamo l’opportunità di averle in anteprima per testarle e metterle alla frusta. Vi faremo avere quanto prima, appena possibile, le nostre prime impressioni. Una cosa è certa però la next-gen è tra noi, e voi? Siete pronti? Fateci sapere inoltre se parteciperete a questo giveaway indetto da Microsoft!