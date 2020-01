Xbox Series X, novità a breve? Phil Spencer sarà intervistato da Gamertag Radio

Secondo un post pubblicato da Phil Spencer, boss della console di casa Microsoft, ha dichiarato che sarà intervistato per il millesimo episodio di Gamertag Radio. Si tratta, per chi non lo conoscesse, di un podcast pluripremiato seguito da centinaia e centinaia di utenti in tutto il mondo. Essendo il millesimo episodio e l’ospite speciale è proprio Spencer ci si immagina una puntata davvero interessante. Magari svelerà maggiori dettagli riguardante Xbox Series X?.

Lo scorso 12 dicembre durante i Game Awards è stata presentata con un trailer la nuova console di casa Microsoft. Tuttavia non conosciamo ancora le sue caratteristiche ufficiali ed è per questo che noi, e non solo, speriamo che durante questo podcast riveli qualcosa di succoso. Qui di seguito vi lascio il tweet di Phil Spencer che parla del suo invito al millesimo episodio di Gamertag Radio.

The passionate Xbox community pushes us to deliver our best every day – that’s why I’m looking forward to joining @godfree, @vicious696 & @peterocc to celebrate @gamertagradio’s landmark 1000th episode next month. — Phil Spencer (@XboxP3) January 23, 2020

Nello specifico il capo della divisione xbox ha dichiarato che “la community di Xbox ci spinge sempre più a offrire il meglio ogni giorno, per questo non vedo l’ora di unirmi a “godfree”, “vicous696” e “peterocc” per celebrare il 1000esimo episodio di Gamertag Radio il prossimo mese”

Cosa vi aspettate dall’intervista di Spencer? Anche voi sperate che parli di Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto, come sempre vi invitiamo a seguire le pagine di Game Division per eventuali novità sulla nuova console next gen.