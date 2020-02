Xbox Series X: Phil Spencer suggerisce un prossimo evento sulla console

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati diversi nuovi dettagli ufficiali su Xbox Series X. Non solo siamo venuti a conoscenza di alcune specifiche tecniche come il supporto alla tecnologia Ray Tracing e ai 12 Tera Flops della prossima console Microsoft, ma sono state annunciate diverse nuove funzionalità come lo Smart Delivery. Ma la voglia da parte di Phil Spencer nel parlare della prossima Xbox non si è minimamente placata, anzi, sembra essere solo all’inizio.

Sulle pagine della redazione Xbox Wire, Spencer ha dichiarato che Xbox Series X sarà l’apripista di una generazione che metterà al centro di tutto i videogiocatori. L’obbiettivo con la prossima generazione Microsoft sarà quello di proporre ai giocatori sia nuove esperienze che sappiano guardare al futuro del gaming, con ben 15 studi di sviluppo già al lavoro su nuovi titoli, e allo stesso tempo di riuscire a portare gli appassionati attraverso le scorse generazioni grazie alla retrocompatibilità totale.

Ciò che però ha fatto raddrizzare le orecchie a tutti gli appassionati e la menzione, da parte di Phil Spencer, alla possibilità di avere ulteriori nuove informazioni su Xbox Series X prossimamente. Il capo della divisione Xbox ha voluto concludere il suo intervento sulle pagine di Xbox Wire dichiarando: “non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli sulla prossima Xbox nei mesi a venire”.

Microsoft ha già confermato la propria presenza al prossimo E3 2020, ma non è detto che la casa di Redmond possa decidere di rilasciare altre novità riguardo a Xbox Series X qualche mese prima della propria conferenza all’evento di Los Angeles. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni rilasciate da Phil Spencer?