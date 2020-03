Xbox Series X: secondo Martin Fuller, prestazioni di una RTX 2080 Ti con DirectX12 Ultimate

Come ben sappiamo da diverso tempo, settimana scorsa è stata la settimana delle caratteristiche di Xbox Series X e PS5. Dopo avervi parlato del Ray Tracing proprio poco tempo fa e di quanto sembrerebbe superiore a quello della console di casa Sony, in questa notizia parleremo delle prestazioni della macchina di Microsoft che a quanto detto da Martin Fuller potrebbero essere simili ad una RTX 2080 Ti utilizzando le DirectX 12 Ultimate.

Fuller lo ha dimostrato attraverso un video pubblicato su Youtube, presentando le caratteristiche delle DirectX 12 Ultimate. Questa permetterà di fornire agli sviluppatori una piattaforma unica per il sistema grafico di prossima generazione su PC e console. Una delle caratteristiche chiave dell’annuncio è stata l’aggiunta di Mesh Shader che è in grado di migliorare notevolmente la qualità dell’immagine garantendo allo stesso tempo ottime prestazioni.

La demo mostrata da Fuller dimostra che Xbox Series X renderizza in circa 100 microsecondi a 4K a 1440p, molto simili ad una RTX 2080 Ti. I risultati quindi potrebbero essere abbastanza chiari per chi è pratico nel mestiere e cioè che l’uso del Mesh Shader consente di ottenere sequenze visivamente più ricche impiegando però una quantità inferiore rispetto al calcolo effettivo di tutti gli oggetti percepiti. Questo a dimostrazione del fatto di come la nuova tecnica aiuterebbe gli sviluppatori a fornire un rendimento grafico più elevato nei giochi di nuova generazione. Detto ciò la situazione potrebbe essere rosea per le software house che lavoreranno su Xbox Series X, i quali probabilmente saranno facilitati durante la lavorazione di nuovi titoli.

