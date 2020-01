Xbox Series X, dalla Spagna arrivano nuove ipotesi: 499 dollari al lancio?

Quando si parla di una nuova generazione di console, ci si ritrova a discutere di innumerevoli dettagli: specifiche tecniche, giochi in esclusiva, nuovi servizi in abbonamento, feature uniche della macchina da gioco e del suo controller. Alla fine, però, il pubblico vuole prima di tutto sapere quanto dovrà risparmiare per potersi assicurare al D1 la nuova console. PlayStation 5 e Xbox Series X arriveranno a fine anno e per ora, come era lecito aspettarsi, non abbiamo idea di quale sia il prezzo.

Parlando precisamente di Xbox Series X, secondo il conduttore del podcast spagnolo “DRM Juegos”, il costo sarà di 499 dollari. Non si tratta della prima volta che viene ipotizzata tale cifra, ma più passa il tempo più gli esperti del settore sembrano puntare in tale direzione.

La scelta del prezzo dipende ovviamente dai costi di produzione, ma non è l’unico fattore in gioco. Bisogna sempre prendere in considerazione quelle che sono le aspettative dei potenziali acquirenti. Ora come ora, infatti, 499 dollari/euro sembrano essere la soglia considerata accettabile da tutti: salire fino ai 600 euro potrebbe veramente rendere poco accessibile la next-gen al D1.

Inoltre, non bisogna dimenticare che PlayStation 5 e Xbox Series X si influenzeranno a vicenda: nessuna delle due console può essere rilasciata a un prezzo troppo diverso dall’altra; possiamo facilmente ricordare la reazione del pubblico quando ha scoperto che PS4 sarebbe costata cento euro in meno rispetto a Xbox One. Per ora si tratta solo di ipotesi, ovviamente, e probabilmente non potremo scoprire di più fino all’E3 2020, dove Microsoft sarà presente con una conferenza. Diteci, qual è la vostra soglia massima in fatto di prezzo?