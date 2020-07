Xbox Series X: prezzo svelato il 23 luglio? Le prime informazioni

Era nell’aria da diversi giorni; l’evento dedicato ai giochi in uscita su Xbox Series X si sarebbe tenuto proprio nel mese di luglio. L’annuncio ufficiale comprensivo di data del nuovo show digitale è arrivato durante la giornata di ieri, con Microsoft che ha reso pubblico che giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 18:oo verrà trasmesso il tanto atteso evento. Ma oltre ai giochi ci sarà spazio per conoscere anche il prezzo dell’Xbox di prossima generazione?

Su questo argomento ne hanno discusso alcuni giornalisti del settore e diversi insiders. Per Tom Philips di Eurogamer per esempio, è molto probabile che durante l’evento di luglio, Microsoft non vorrà ancora annunciare tutte le novità su Xbox Series X, così da tenersi qualcosa da mostrare per rispondere ad un prossimo evento su PlayStation 5 che potrebbe tenersi nel mese di agosto.

Will there be pricing info at the Xbox Series X event? — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 6, 2020

Anche il noto insider Daniel Ahmad ha voluto dire la sua creando un simpatico sondaggio, così da tastare l’umore del pubblico riguardo alla rivelazione del prezzo di Xbox Series X durante il prossimo evento. Oltre ad esserci poca scelta, l’aver inserito due opzioni di voto che rappresentano in entrambi i casi un secco “no” ci fa presagire che forse, il mese di luglio non sarà il momento giusto per fare chiarezza sul prezzo della console next gen di Microsoft.

Infine, anche Tom Warren della redazione di The Verge ha voluto dire la sua a riguardo rispondendo direttamente al tweet di Ahmad. Secondo il giornalista, il 23 luglio assisteremo ad uno show incentrato solamente sui giochi. Al momento Microsoft non si è ancora sbilanciata, anche se bisogna dire che più volte è stato detto che in questo evento digitale troveranno spazio le produzioni targate Xbox Game Studios. Credete che tra due settimane ci sarà comunque un momento per discutere del prezzo di Xbox Series X?