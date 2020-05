Xbox Series X: la produzione della nuova console Microsoft è già iniziata, per un rumor

Ormai ci siamo, stiamo per entrare nella prima fase calda della next gen; il momento in cui riceveremo nuove informazioni sui videogiochi che accompagneranno le nuove console nel loro primo anno di vita. Prima di passare ai giochi però, una serie di nuovi rumor apparsi in rete stanno affermando con grande convinzione che la produzione di Xbox Series X sarebbe già iniziata. Se ciò dovesse trpvare conferma significherebbe che la nuova console Microsoft arriverà sul mercato durante le prossime festività natalizie, senza nessuna necessità di ritardi o rinvii.

Secondo queste recenti voci di corridoio, la produzione di Xbox Series X potrebbe essere già nel pieno dello svolgimento. A far emergere queste informazioni, da prendere comunque con le pinze al momento, è stato l’utente di ResetEra “tusharngf”, il quale avrebbe affermato che la produzione della console next gen di Microsoft è iniziata lo scorso lunedì in Cina e Malesia, e sta andando avanti a pieno regime.

Sembra quindi, che la volontà di rilasciare la prossima Xbox entro la fine del 2020 verrà esaudita. Lo stesso capo della divisione Xbox Phil Spencer, aveva ricordato più di una votla che l’obbiettivo della compagnia sarebbe stato quello di arrivare alle prossime festività natalizie con Xbox Series X lanciata sul mercato.

Aspettando una conferma che dia credibilità a quest’ultimo rumor, vi ricordiamo che il prossimo giovedì 7 maggio verrà trasmesso un nuovo Iniside Xbox tutto dedicato ai giochi di terze parti per Xbox Series X. Tra i molti titoli che verranno mostrati ci sarà anche spazio per vedere il primo gameplay di Assassin’s Creed Valhalla. Credete sia possibile che la produzione di Series X sia già cominiciata?