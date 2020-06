Xbox Series X: Project Mercury è il nuovo store Xbox?

In queste ultime ore è comparso sullo store Xbox un app chiamata Mercury. Secondo alcune fonti, tra cui Windows Central, Mercury o Project Mercury è il nome in codice del rifacimento del nuovo store Xbox. In effetti, con l’arrivo della next era auspicabile un rinnovamento dell’intera struttura del sistema operativo della piattaforma e lo store era quello con più necessità di essere aggiornato.

Questo nuovo store dovrebbe arrivare in concomitanza con Xbox Series X, ma sarà utilizzabile anche su Xbox One e la papabile Xbox Lockhart. Microsoft potrebbe presentare progetto durante l’evento del mese di giugno non ancora annunciato, dove si parlerà di hardware e servizi legati alla nuova console.

Secondo delle voci il nuovo store potrebbe entrare in contatto con Project xCloud, il nuovo servizio game streaming di Microsoft che dovrebbe promettere di videogiocare in qualunque posto e in qualunque momento con il nostro smartphone sfruttando una connessione wi-fi o rete mobile.

Microsoft si sta impegnando notevolmente nel migliorare i servizi della propria piattaforma, tutto il sistema operativo ha subito diversi restyling in questi anni, migliorando la solidità e la velocità tra le varie tab. Il lavoro da fare è ancora lungo, anche per cercare di rendere compatibile le varie schermate con la risoluzione 4K in vista di Xbox Series X.

Project Mercury potrebbe migliorare anche lo store di Windows 10, a lungo criticato e fortemente migliorato con il lancio di Xbox Game Pass PC, l’app client di Microsoft che si sta dimostrando decisamente ben organizzata, anche se con ancora diverse cose da migliorare e sistemare. L’appuntamento è quindi per giugno, mese dove molto probabilmente ne sapremo di più riguardo a questo misterioso Mercury e ai suoi vantaggi per i consumatori. Che cosa ne pensate voi? Credete che Xbox abbia bisogno di aggiornare il proprio negozio virtuale? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.