Xbox Series X: i prossimi eventi si concentreranno sui giochi, lo conferma Phil Spencer

Sono ormai diversi mesi che conosciamo Xbox Series X, da quando, completamente a sorpresa, abbiamo assistito alla presentazione della console di prossima generazione Microsoft durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019. Nonostante siamo già a conoscenza di alcuni dei giochi che arriveranno usciranno su Series X, c’è ancora molto sui cui gli Xbox Game Studios stanno lavorando.

Ne ha parlato recentemente proprio Phil Spencer, capo della divisione Xbox. “Al pubblico interessano di più i giochi rispetto alle specifiche tecniche come il Ray Tracing o il frame rate variabile. Dal momento in cui abbiamo già rivelato le specifiche tecniche, ora sta per arrivare il momento di concentrarci sui giochi, che saranno al centro dei prossimi eventi, ve lo posso assicurare.”

Halo Infinite sarà tra i titoli disponibili al lancio di Xbox Series X

Spencer ha poi continuato affermando che nel frattempo qualche gioco per Xbox Series X è già stato mostrato, come per esempio: Halo Infinite durante lo scorso E3 2019, e Hellbalde 2 Senua’s Saga insieme alla presentazione della console ai The Game Awards 2019. Non sappiamo però, quali altre sorprese hanno in serbo per noi gli Xbox Game Studios, ma per scoprirlo non ci resta che attendere un prossimo appuntamento comunicativo di Microsoft.

Di recente Phil Spencer è tornato a parlare parecchio di Xbox Series X, prima dicendo la sua riguardo alla data di uscita e al prezzo della console, e infine ha voluto condividere la propria soddisfazione dopo aver assistito all’annuncio delle specifiche tecniche di PlayStation 5. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni del capo della divisione Xbox? Entro quando vi aspettate di ricevere nuove informazioni sui giochi?