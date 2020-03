Xbox Series X e PS5: la differenza di TFLOPS si farà sentire sulle esclusive Xbox, per Balthazar Auger

Non siamo nemmeno all’inizio della prossima generazione di console, ma i confronti tra PlayStation 5 e Xbox Series X sono già particolarmente accessi. Ciò che ci sembra chiaro fino ad oggi è che ogni console ha i suoi punti di forza, anche se la console next gen di casa Microsoft ha il vantaggio della potenza, in particolare, con una GPU che vanta una velocità di clock di 12 TFLOPS rispetto a quella variabile di PS5 con 10.28 TFLOPS.

Ultimamente ha voluto parlare delle nuove console Balthazar Auger, game designer di Nimble Giant. All’interno di un’intervista rilasciata alla redazione GamingBolt, Auger ha detto che, sebbene la differenza di TFLOPS si rivelerà utile per gli sviluppatori che lavoreranno sulle esclusive Xbox, per gli studi multipiattaforma non farà molta differenza sviluppare su una o l’altra console perché i giochi saranno “Vincolati all’hardware di destinazione con le specifiche più basse.”

“Penso che la differenza di TFLOPS sarà principalmente importante per i titoli esclusivi Xbox, che potranno essere programmati per ottenere il massimo dalla console”, ha affermato Auger. “Tuttavia, gli sviluppatori che realizzano giochi multipiattaforma sono vincolati all’hardware con le specifiche più basse, quindi l’unico vantaggio che posso immaginare riguarda un framerate più stabile su risoluzioni di fascia più alta per Xbox Series X.”

Questo è il pensiero di Balthazar Auger, sviluppatore che presto vedrà rilasciato il proprio titolo Quantic League sullepiattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Al momento sia Xbox Series X che PS5 sono attese per il prossimo periodo natalizio, con Sony e Microsoft che hanno confermato che non ci saranno ritardi causati dal Coronavirus. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Auger?