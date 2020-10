Xbox Series X: ecco quali giochi andranno a 120 FPS

Ormai ci siamo, manca meno di un mese e Xbox Series X arriverà nelle case di tutti gli appassionati delle generazioni videoludiche targate Microsoft. Al momento sembra che la casa di Redmond non abbia più grandi annunci da fare da qui al lancio della propria nuova console, anche se ogni tanto tramite i profili social conosciamo qualche dettaglio in più che ci attende il prossimo 10 novembre.

In questo caso recente, è un post pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale di Xbox che ha fatto drizzare le antenne dei videogiocatori. Il nuovo post va a confermare alcuni dei titoli che su Xbox Series X raggiungeranno i 120 FPS. Come viene specificato nella breve descrizione del post, questi giochi presenti nella prima selezione saranno in grado di raggiungere tale framerate grazie alla citata 120 FPS mode.

Confirmed: Xbox continues to be the console with the most games that support a 120 FPS mode. pic.twitter.com/9xz2XMbuRs

— Xbox News (@_XboxNews) October 11, 2020