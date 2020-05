Xbox Series X: quanto costa? Il progettista parla del prezzo

Ieri sera è andato in onda un nuovo Inside Xbox, evento dedicato ai giochi per Xbox Series X. Abbiamo potuto ammirare molti titoli interessanti realizzati dai partner di Microsoft, dando un’occhiata anche al gameplay del nuovo Assassin’s Creed Valhalla. Come già sapevamo, non era quello il tempo e il luogo per parlare della console e di tutti quei dettagli che ancora dobbiamo scoprire, come la data di uscita e il prezzo. Riguardo a quest’ultimo, però, abbiamo ora qualche dettaglio in più.

Il progettista di Xbox Series X, Jason Ronald, ha concesso a Eurogamer.net una lunga intervista, all’interno della quale ha parlato anche del prezzo. Vediamo le sue parole, in traduzione: “Penso che Phil [Spencer, ndr] sia stato abbastanza trasparente. Abbiamo ideato il sistema con un prezzo in mente. Siamo confidenti su quanto abbiamo realizzato ma, al tempo stesso, saremo agili sul prezzo.”

“La versione breve è questa: abbiamo immaginato il sistema con un prezzo specifico in mente, e ciò ha influenzato l’architettura finale. Sapete, è un po’ un contrasto: in quanto giocatore di vecchia data e in quanto sviluppatore di giochi, vorrei come tutti sempre di più. Al tempo stesso, sappiamo di dover realizzare qualcosa a un prezzo di vendita interessate per le persone di tutto il mondo, un prezzo che sia adeguato alle tasche di tutti. Quindi questo ha guidato il design del sistema. E se posso essere diretto, siamo molto eccitati riguardo a quanto abbiamo creato, infine.”

Ovviamente Ronald non ha indicato un prezzo preciso e nemmeno una fascia generica, ma ci permette di capire che il costo finale non sarà proibitivo: considerando che Xbox Series X sembra una macchina da gioco di altissimo livello, con hardware all’avanguardia, le dichiarazioni del progettista saranno di sollievo per molti.

Voi cosa ne pensate dell’Inside di ieri? Lo considerate il primo passo falso di Xbox?