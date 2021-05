Xbox Series X, Quick Resume ancora più veloce con il nuovo update

La prima domanda è se siete riusciti ad averla una Xbox Series X, giusto? Eppure la console di Microsoft è arrivata nelle case di milioni di videogiocatori in tutto il mondo e sta facendo passare ore e ore di divertimento soprattutto con l’utilizzo delle sue ottime funzioni che sfruttano l’hardware di ultima generazione di Xbox Series X e anche Series S. Con l’aggiornamento di Maggio sembra però che ci siano tantissime novità, non solo dal punto di vista estetico ma anche per le prestazioni di una delle funzioni più amate da tutta la community Xbox nell’ultimo anno.

Il Quick Resume ha infatti avuto un notevole incremento di prestazioni, già nel corso dei mesi precedenti e riesce sempre di più ad adattarsi alle diverse tipologie di titoli che i giocatori hanno in memoria. Con questo aggiornamento inoltre la velocità di caricamento verrà migliorata e sarà possibile raggruppare ancora più facilmente tutti i titoli che sfruttano questa tecnologia all’interno di un solo posto. In questo modo i giocatori potranno avere sotto controllo i loro titoli preferiti che sfruttano la Velocity Architecture in tutta la sua potenza.

Altra menzione d’onore per questo update di Maggio su Xbox è sicuramente la possibilità di vedere i trailer dei titoli disponibili su Game Pass direttamente dalla libreria, in modo da non dover fare un passaggio in più per accedere alla pagine del gioco. Una nota a margine più estetica va sicuramente data anche all’aggiunta di nuovi temi dinamici, che sono stati introdotti con le nuove console e che il team vuole continuare a supportare, rilasciando nuovi contenuti ogni tanto.

A questo punto non ci resta che capire quando invece avremo notizie succulente sulle prossime uscite da parte di tutti gli studi first party che stanno lavorando in grande silenzio sulla prossima line up che sfrutterà a pieno la nuova architettura delle console! Voi invece cosa state giocando?