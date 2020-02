Xbox Series X: confermato il Quick Resume dopo il riavvio

Più i giorni passano più la data di uscita di Xbox Series X si avvicina. Il capo del marchio Xbox, Phil Spencer, ha rilasciato diverse dichiarazioni a riguardo sia sui suoi profili social sia attraverso svariate interviste e podcast. Tramite le pagine di Xbox Wire, come oramai tutti sapranno ha svelato varie novità sulla macchina da gioco in arrivo a fine anno, tra queste c’è da sottolineare il supporto al Quick Resume. Tale funzionalità permette di sospendere più giochi e riprenderli in qualsiasi momento dall’ultima scena, senza nessun tipo di caricamento.

Il giocatore con tale funzionalità può quindi passare da un titolo all’altro recuperando istantaneamente l’ultima schermata di gioco. C’è da dire che Microsoft ha utilizzato una funzionalità molto simile su Xbox One, ma in questo caso è stata nettamente potenziata in quanto comprende diversi titoli messi in stand by contemporaneamente. In un recente podcast Larry Hyrb avrebbe quindi confermato che il Quick Resume funzionerebbe anche in caso di riavvio di Xbox Series X. “Ho dovuto riavviare perché era disponibile un aggiornamento di sistema, finito, sono quindi ritornato subito al gioco. Quindi sopravvive al riavvio della console”

Jason Ronald, responsabile presso Microsoft della gestione del programma Xbox, ha parlato invece del supporto al Ray Tracing, affermando che la tecnologia rende possibile “un intero nuovo set di scenari, sia che si tratti di un’illuminazione più realistica, riflessi migliori”. Comunque si sapeva già di questa nuova funzionalità, infatti diversi giorni fa vi avevamo parlato di Phil Spencer che aveva rilasciato varie informazioni, rivelando qualche novità e confermando anche la presenza del DirectX Ray tracing con accelerazione hardware.

Cosa ne pensate del Quick Resume dopo il riavvio della console? Credete che sia funzionale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni relative a Xbox Series X.