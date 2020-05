Xbox Series X Reveal, seguite in diretta con noi l’evento su Twitch!

Da oggi in avanti il profumo di next gen sarà ancora più preponderante nell’aria. Alle 17:00 ora italiana andrà in diretta il primo evento dedicato ai videogiochi next-gen, vedremo gameplay, trailer e informazioni sui giochi terze parti in arrivo sulla nuova generazione di console, in particolar modo su Xbox Series X. Il tutto sarà un primo sguardo a quello che il futuro ci riserverà per quanto concerne risoluzione, dettagli grafici, frame rate e ray tracing.

Un evento così importante merita, senz’altro, di essere seguito in maniera opportuna. Per questo motivo tutte le manifestazioni riguardanti l’Xbox 20/20 saranno interamente coperte dalla nostra redazione, sia per quanto riguarda articoli e video su YouTube sia per le dirette su Twitch, dove discuteremo in diretta di tutte le novità che verranno annunciate nel corso di una live streaming che dovrebbe durare circa 40-50 minuti.

L’appuntamento è quindi a partire dalle 16:00 sul nostro canale Twitch, Yuri Polverino e Andrea Riviera di Game Division seguiranno con voi l’evento, commentando i giochi e discutendo con voi di tutto ciò che verrà mostrato. Oltre a questo seguirà un’analisi approfondita dell’Inside Xbox e le aspettative sul futuro di tutta la manifestazione Xbox 20/20.

Vi ricordiamo ancora una volta che l’evento sarà riservato ai giochi terze parti, per le esclusive dovremo attendere necessariamente luglio dove verranno mostrati i giochi Xbox Game Studios nel dettaglio, tra cui nuove IP e gameplay di giochi già annunciati come Halo Infinite di 343 o Microsoft Flight Simulator di Asobo, il team autore di A Plague Tale. Oggi vedremo un gameplay trailer di Assassin’s Creed Valhalla e altri giochi nuovi in arrivo sulla console di casa Microsoft, oltre a conferme aggiuntive riguardante il supporto Smart Delivery, che consentirà di ottenere una versione gratuita del gioco su Series X nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare il prodotto per Xbox One.