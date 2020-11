Xbox Series X | S: appare in rete la data di uscita di un’esclusiva

Durante l’estate abbiamo assistito a diversi appuntamenti comunicativi Microsoft tutti incentrati sul presentare quelli che sono stati i primi titoli per Xbox Series X | S. Tra i diversi titoli uno in particolare ha saputo attrarre la curiosità degli appassionati. Parliamo di Call of the Sea, una nuova esperienza in prima persona che segna il debutto del team dis viluppo spagnolo Out of the Blue e prodotto da Raw Fury.

Fino ad oggi abbiamo avuto pochissime informazioni su Call of the Sea, a parte il bellissimo trailer di presentazione e ora sembra che sia stato proprio il Microsoft Store a svelare alcuni interessanti dettagli sul gioco; compresa la data di uscita. Esplorando la pagina del gioco di Out of the Blue, scopriamo che a quanto pare questa nuova esclusiva per le piattaforme Microsoft dovrebbe uscire su Xbox Series X | S, Xbox One e PC il prossimo 8 dicembre 2020.

Il titolo ci immergerà in una storia ambientata nel 1934 e ci vedrà entrare nei panni di Norah, una donna che decide di avventurarsi in un’isola misteriosa che si trova nellOceano Pacifico meridionale per trovare suo marito; scomparso in circostanze misteriose. Oltre a raggiungere una risoluzione di 4K, Call of the Sea avrà il pieno supporto alla tecnologia ray-tracing, Smart Delivery e girerà fino a 120 FPS.

Ci siamo quindi, ora manca solo una conferma ufficiale da parte di Microsoft, ma sembra proprio che la prima esclusiva Xbox Series X | S, Xbox One e PC stia finalmente per giungere circa un mese dopo che le nuove console hanno debuttato sul mercato. Cosa ne pensate delle ultime informazioni relative a Call of the Sea? Vi incuriosisce questo nuovo progetto? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.