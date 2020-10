Xbox Series X |S evento di lancio, ecco quando

Siete pronti per l’arrivo della next-gen? Qualche settimana fa avevamo già avuto dei rumor su un probabile evento per il lancio delle nuove console di Microsoft. Ora è finalmente ufficiale e il prossimo 10 Novembre sarà la giornata di Xbox Series X e Xbox Series S. L’evento si terrà completamente online e ci saranno tantissimi ospiti anche se ancora non ci sono dettagli su chi sarà presente e soprattutto da dove verrà trasmesso il tutto. Sicuramente un momento da prendere con estrema gioia, soprattutto per il momento che stiamo vivendo a livello mondiale.

“Il 10 novembre, vi invitiamo, giocatori di tutte le identità e background, generazioni di console e dispositivi, set di abilità e gusti, a celebrare, connettervi e giocare insieme“, ha scritto Spencer. “Ti invitiamo a prendere il tuo dispositivo preferito e giocare insieme al Team Xbox, ai tuoi creatori preferiti e ai nostri partner, direttamente dalle vostre case in tutto il mondo. Ti invitiamo a dare un’occhiata dietro le quinte della prossima generazione di giochi, ad ascoltare le storie delle persone che li realizzano e a giocare con loro“.

Il tutto avrà inizio il 10 alle ore 19 Italiane! “Questo sarà un momento di gioco, non di comunicati stampa, poiché le console di nuova generazione inizieranno ad arrivare nelle mani dei giocatori di tutto il mondo. Invece di grandi annunci, segneremo l’inizio di una nuova era giocando uno accanto all’altro“.

Inoltre oggi è stato rilasciato anche un video promozionale dedicato completamente ai giocatori e all’esperienza di avere tra le mani uno degli ecosistemi da gioco migliori al mondo. Ovviamente vi invitiamo a vedere e farci sapere cosa ne pensate. Voi avete già prenotato la vostra Xbox Series X, oppure PS5? Fatecelo sapere come sempre nei commenti sotto questa news!