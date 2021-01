Xbox Series X/S: Gears 5 tra i giochi gratis Xbox Live Gold a febbraio

Malgrado alcune insistenti voci rimbalzate lo scorso anno dicessero il contrario, Microsoft non ha affatto abbandonato – almeno per ora – l’abbonamento Xbox Live Gold, anzi, ha aperto il 2021 all’insegna dei giochi gratuiti come meglio non si potrebbe. Oggi, infatti, tramite un post sul blog ufficiale di Xbox, è stata annunciata la lineup dei videogiochi che entreranno a far parte dell’offerta Gold a febbraio, e, sorpresa assoluta, c’è anche Gears 5: il TPS di The Coalition, considerato una delle migliori esclusive di Xbox e pubblicato a fine 2019 (qui la nostra recensione, in cui l’abbiamo premiato con un 9,2/10), arriva dunque nel servizio a poco più di un anno dal suo debutto sul mercato.

Oltre a Gears 5, la lineup dei videogiochi di febbraio comprende il remake del primo capitolo di Resident Evil, pubblicato originariamente su GameCube nel 2002 e recentemente rimasterizzato per console di ottava generazione: entrambi saranno disponibili per l’intero mese, quindi dal 1 al 28 febbraio. Dal 16 febbraio al 15 marzo si aggiungerà Dandara: Trials of Fear Edition, mentre gli ultimi due giochi si spartiranno equamente il mese, come consuetudine per il pacchetto Xbox Live Gold.

Dal 1 al 15 del mese, forse anche per cavalcare l’onda del recente annuncio dell’Indiana Jones di MachineGames, i giocatori potranno scaricare Indiana Jones e la Tomba dell’Imperatore, proveniente dal catalogo dell’originale Xbox e giocabile su One, Series X e Series S in retrocompatibilità; dal 16 al 28 febbraio, invece, sarà la volta di Lost Planet 2, più che discreto shooter di Capcom del 2010, che porta il totale dei videogiochi disponibili a febbraio a ben cinque. La lista, peraltro, è stata condivisa anche da Larry “Major Nelson” Hryb su Twitter.

Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members, start the month of February off with Resident Evil, Gears 5 and Indiana Jones and the Emperor’s Tomb – yours to download and play with #GamesWithGold https://t.co/h4vBC43jmZ — Larry Hryb (@majornelson) January 22, 2021

La versione di Gears 5 inclusa nel Live Gold sarà quella standard, che comprende l’intera campagna originale e il multiplayer, ma esclude l’espansione single player Hivebusters (per la quale serve invece il Game Pass). Il gioco, fin dal lancio delle nuove console, è totalmente ottimizzato per Xbox Series X e Series S, con miglioramenti specifici a risoluzione, frame rate e dettagli visivi in base all’hardware utilizzato.