Xbox Series X | S già superato il milione di unità, battuta Xbox One

Settimana scorsa abbiamo assistito al lancio mondiale di Xbox Series X |S. Sono bastati pochi giorni alle console di nuova generazione Microsoft per far segnare un ottimo debutto fin dal giorno del day one. Già nei giorni scorsi infatti, la compagnia di Redmond ha voluto ringraziare gli appassionati per il caloroso benvenuto dato alle nuove console, le quali hanno già fatto segnare dei dati di vendita davvero ben incoraggianti.

Xbox Series X | S sono riuscite a stabilire un nuovo record in casa Microsoft, diventando le console che hanno portato al più grande lancio nella storia di Xbox. Sebbene la compagnia con sede a Redmond non abbia ancora fornito cifre ufficiali, secondo le prime stime preliminari, fatte da VGChartz, Series X e Series S insieme hanno venduto la bellezza di a 1,4 milioni di unità solo nel primo giorno di disponibilità sul mercato.

Come abbastanza preventivato nei giorni pre-lancio delle due console, Xbox Series X ha venduto più di Series S, raggiungendo una quota stimata di 800/900 mila console vendute solo nel giorno del day one. Xbox Series S invece avrebbe venduto circa la metà di Series X, aggirandosi intorno alle 400/450 mila console vendute. Il mercato più redditizio in termini di vendite per il momento è quello nord americano, con gli USA da soli che avrebbero piazzato circa 800 mila unità.

In Europa invece, le vendite sembrano salire a 400 mila console, ma come viene dichiarato anche da VGChartz ci aspettiamo che con nuove ondate di console acquistabili tutte queste cifre potranno salire ancora di più. Cosa ne pensate dell’ottimo lancio effettuato dalle console next gen di casa Microsoft? Vi aspettavate che Series X e S potessero battere One e stabilire un nuovo record? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.