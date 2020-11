Xbox Series X/S: l’emulazione non richiede la modalità sviluppatore?

Come tutti sicuramente saprete, in queste ultime settimane è finalmente approdata sul mercato la tanto attesa Next-Gen, con Sony e Microsoft pronte a confrontarsi con le rispettive console, quelle PlayStation 5 e Xbox Series X/S che avranno molto da dimostrare nel corso dei prossimi anni. In realtà, il lancio è stato ben più complesso e problematico di quanto inizialmente preventivato, in particolare a causa di un numero di console disponibili per la vendita non sufficiente a soddisfare l’enorme richiesta del pubblico, con molti appassionati che dovranno quindi probabilmente attendere ancora parecchio prima di poter toccar con mano il nuovo hardware.

Nel mentre, però, i tanti altri utenti già in possesso delle nuove macchine si sono messi a studiarle pezzo per pezzo, scoprendo così interessanti dettagli che potrebbero andare a delineare un futuro assai intrigante. In particolare, negli ultimi giorni Xbox Series S – ma anche Xbox Series X – ha catturato l’interesse di una specifica fetta di pubblico, ovvero gli appassionati d’emulazione. A causa dell’ottimo rapporto qualità/prezzo, sembrerebbe infatti che la console di casa Microsoft sia perfetta proprio per l’emulazione.

God of War on Series X (PS2 Emulation) I got this working on the retail console, not in Dev mode. pic.twitter.com/0iWCoB89aN — Simm (@simmsscott) November 29, 2020

Ovviamente, per poter “trasformare” la console secondo le proprie esigenze è necessario utilizzare specifici emulatori, un compito non troppo arduo a cui però va affiancandosi una problematica ben più sentita dall’utenza, la necessità di mettere la console in “modalità sviluppatore”, la quale si porta dietro tutta una serie di complicazioni aggiuntive potenzialmente capaci di far desistere molti interessati. Ebbene, recentemente un utente su Twitter ha fatto sapere di aver installato il programma Retro Arch sulla sua Xbox Series X e di essere riuscito ad avviare l’originale God of War uscito su PlayStation 2 senza la necessità di mettere la console in “modalità sviluppatore”.

L’utente, conosciuto come Simm, ha pubblicato la prova di quanto fatto direttamente sul suo profilo Twitter – potete vedere il risultato nel video posto poco sopra -, senza però specificare i passaggi resisi necessari per far funzionare il tutto. Detto ciò, Simm ha anche fatto sapere che spiegherà passo per passo tutta la procedura a qualsiasi interessato che lo contatterà in privato, una mossa pensata forse per evitare possibili “ripercussioni” da parte di Microsoft stessa.