Xbox Series X | S, potrebbe arrivare una scheda di espansione più economica

Lo shortage di console molto probabilmente durerà ancora a lungo. Sono ancora tantissimi i videogiocatori che ancora non riecono a mettere le proprie mani su una console di nuova generazione sia essa un Xbox Series X o S, oppure una Playstation 5. Sembra però che ci siano alcune novità riguardanti proprio le console di Microsoft soprattutto per tutte quelle persone che di spazio non ne hanno mai abbastanza per i propri titoli. Se siete dei videogiocatori passati completamente al mondo delle copie digitali e magari preferite avere sempre i titoli a vostra disposizione siate certi che la divisione Xbox sta pensando anche a voi!

Sembra infatti che sia in arrivo una nuova espansione di memoria di Seagate ad un prezzo molto più vantaggioso rispetto quella che troviamo al momento sul mercato da 1TB di spazio di archiviazione. Come letto sulle pagine di WindowsCentrale infatti, nel sistema interndo di un rivenditore è apparsa una scheda di memoria per Xbox Series X ed S da 500GB al prezzo di 154€. Ovviamente al momento non è possibile capire se si tratta solo di un errore, oppure è davvero in arrivo un’espansione pù “economica” per le console di nuova generazione della casa di Redmond.

Ovviamente la mossa avrebbe molto senso, dato che per il periodo natalizio sono in arrivo ben due titoli attesi da tutta la community di videogiocatori in tutto il mondo. Forza Horizon 5 e Halo Infinite sarebbero un ottima occasione per offrire anche la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione della propria console. Magari offrendo qualche bundle ad-hoc.

In questo momento sembra essere invece molto più competitiva PS5, in cui è possibile installare diversi SSD M.2. Se ancora non avete scelto il vostro vi consigliamo la nostra guida all’acquisto per capire quale fa al caso vostro!