Xbox Series X |S, tantissimi nuovi titoli con FPS Boost da oggi

Sembra che Microsoft non abbia voglia di fermarsi nell’aggiungere titoli con compatibilità ad FPS Boost all’interno della già lunga lista. Negli scorsi mesi vi abbiamo già parlato di come questa funzione in realtà possa portare sicuramente ad una nuova esperienza di gioco con tantissimi titoli su Xbox Series X ed S, soprattutto se ad usufruirne sono titoli come Gears e Forza. Nella prima ondata furono proprio le esclusive Microsoft ad essere interessata da questa funzione, poi il tutto si espanso anche ad alcuni giochi del catalogo di EA Play.

Vi ricordiamo infatti che grazie al servizio Game Pass Ultimate, oltre ad avere la libreria dei titoli di Microsoft, potete avere accesso a tantissimi titoli EA. Sembra inoltre che da oggi i titoli ad offrire FPS Boost Su Xbox Series X ed S. Tramite un aggiornamento del blog di Major Nelson è stato infatti annunciato che ad ora i titoli che hanno accesso a questa funzione sono ben 97. Una vera valanga che si va ad aggiungere alla ben fornita lista dei mesi scorsi.

Inoltre vi vogliamo anche consigliare di controllare che l’opzione sia sempre attiva perché alcuni titoli la disabilitano per default. Citando alcuni giochi che da oggi possono avere l’accesso a questa funzione richiestissima, soprattutto da chi gioca primariamente su console, troviamo Assassin’s Creed Unity, Alien Isolation e Unity. Sicuramente nei prossimi mesi avremo ancora modo di avere novità sulla questione, soprattutto sfruttando l’hardware di gran rispetto di Xbox Series X.

Per concludere vi invitiamo inoltre a dare un’occhiata alla lista completa dei titoli disponibili sul servizio che abbiamo redatto. Inoltre sul sito di Major Nelson potete trovare un lista di tutti quei giochi che hanno accesso alla funzione su Xbox.