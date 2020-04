Xbox Series X: il salto generazionale sarà imponente secondo Phil Spencer

Mentre attendiamo con trepidazione le prossime notizie riguardanti le line-up di lancio di Xbox Series X, il capo della divisione Xbox Phil Spencer ha espresso la sua visione su quello che per lui sarà un importante salto generazionale, molto simile a quello che ci fu con il passaggio dal 2D al 3D. “La prossima generazione cambierà drammaticamente il modo di percepire i videogiochi” ha dichiarato inoltre Spencer, affermando così come le prossime novità in arrivo con la nuova console avranno un grosso impatto sul modo di percepire gli stessi videogiochi.

Per Phil Spencer, dunque, a breve assisteremo a un enorme salto generazionale molto simile a quello che abbiamo vissuto col passaggio dal 2D al 3D. Si tratta di affermazioni molto forti che allo stesso tempo mostrano grande fiducia sul lavoro svolto dal team Xbox per la creazione della nuova piattaforma di gioco.

RT on console will be great. I'm very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD.

— Phil Spencer (@XboxP3) April 27, 2020