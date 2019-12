Xbox Series X sarà silenziosa? Phil Spencer risponde

Xbox Series X è stata svelata al mondo ai The Game Awards 2019. Non sappiamo nel dettaglio quali siano le sue componenti interne, quindi non possiamo sapere quanto si scalderà la macchina da gioco di Microsoft, ma di certo sarà necessario un valido sistema di raffreddamento per poter gestire il device. La paura di molti, quindi, è che Xbox Series X sia molto rumorosa, fin dal D1.

Phil Spencer, capo di Xbox, ha spiegato che “ciò che il team ha pensato, e lo può vedere dalla grata superiore, è inserire una ventola centrale. Con questo design e con la grandezza della ventola sulla quale ci siamo basati, possiamo avere una console silenziosa tanto quanto Xbox One X, con anche una potenza invidiabile”.

Ovviamente non è una questione così semplice. “C’è sempre una certa tensione tra le scelte di design, acustica, raffreddamento e funzionalità della console: non vogliamo fare compromessi su quest’ultimo elemento. Devo però dire che sono impressionato dal design che sono riusciti a realizzare.”

Spencer ha inoltre affermato: “Se non faccio notare la sua presenza, la console semplicemente se ne sta lì ed esegue i videogiochi nel modo in cui voglio senza che sia udibile, esattamente come non sento la mia Xbox One X.”

Non sono state indicate informazioni precise sulle dimensioni o sui dettagli tecnici del sistema di raffreddamento, ma Spencer ha affermato che quella singola ventola è “in grado di ruotare a una velocità così bassa da essere silenziosa come un sussurro.” Diteci, voi cosa ne pensate? La silenziosità di una macchina da gioco è per voi importante? Oppure avere un razzo in salotto è piacevole?