Xbox Series X: Phil Spencer più soddisfatto dopo il reveal delle caratteristiche di PS5

Si sa che volente o no la console war attira flotte di fan, gli scontri non mancano e da quasi due decenni il dualismo Microsoft e Sony accende gli animi più di una partita di calcio nel nostro Bel paese. Sicuramente questa generazione ha già le carte in regola per sconvolgere il precario equilibrio che si è creato in questi ultimi anni, ed Xbox sta facendo la parte del leone. Dopo il reveal delle principali caratteristiche della nuova macchina giapponese, ci sono stati un susseguirsi di voci dovute principalmente alle apparentemente inferiori potenzialità di PS5 rispetto alla sua rivale, questo non è sfuggito al capo della divisione gaming, Phil Spencer, che si è detto ancor più soddisfatto di Xbox Series X.

Usando parole non troppo diplomatiche e lusinghiere ha dichiarato “Quando abbiamo visto il reveal pubblico, mi sono sentito persino meglio in merito alle scelte che abbiamo fatto per la nostra piattaforma. In un qualche modo mi aspettavo che sarebbe successo”. Sicuramente le potenzialità della macchina made in USA sono a dir poco stupefacenti e il comparto gaming sembra andare nella direzione giusta, con diversi studi aperti e occhi anche su vecchi brand, secondo alcune rumorose voci di corridoio.

Vedremo a posteriori chi risulterà vincitore, benché sulla carta non sembra esserci storia, il passato ci ha insegnato più volte quanto sia importante la componente software. A questo si andrà poi ad aggiungere il problema del prezzo di lancio, che dati alla mano sembrerebbe oscillare più a favore di Sony con una scelta di mercato più accessibile, ma data la nebulosa campagna marketing da parte della società giapponese, non possiamo ancora dirci certi di quello che succederà nel breve periodo, aspettiamo quindi la fine di questo 2020 per saperne di più.

