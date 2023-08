Siete tra coloro che non vedono l’ora di mettere le mani su Starfield, e ne volete approfittare per acquistare una Xbox Series X? In tal caso sarete felici di sapere che il bundle con la console e la Digital Premium Edition del videogioco è in sconto su Amazon a soli 609,99€ come parte della Gaming Week attualmente in corso!

Potrete, infatti, risparmiare 49,99€ rispetto al prezzo di listino di 659,98€, ottenendo, quindi, la copia Digital Premium Edition di Starfield praticamente gratis. Grazie a questa versione del gioco potrete sfruttare l’accesso anticipato, iniziando a giocare a partire da domani invece che aspettare il rilascio ufficiale 6 settembre. Si tratta di un’offerta davvero ottima e non ci è dato sapere quante copie sono disponibili, per cui vi consigliamo di approfittarne subito per non perdere l’occasione.

Xbox Series X rappresenta una delle console più potenti attualmente disponibili sul mercato, promettendo un’esperienza di gioco di elevata qualità grazie a un hardware ultra potente. Con questa console potrete immergervi completamente nei titoli di nuova generazione, beneficiando di tempi di caricamento rapidi e di un’esperienza di gioco profondamente coinvolgente. Una delle caratteristiche distintive di questa versione, a differenza della sorella minore “Series S”, è la presenza di un lettore disco, che vi consente di acquistare e godere dei giochi in formato fisico. Inoltre, grazie alla retrocompatibilità, avrete l’opportunità di giocare anche ai titoli della precedente generazione, ampliando così ulteriormente la vostra libreria di giochi.

Per quanto riguarda Starfield, il nuovo titolo Bethesda vi condurrà in un universo totalmente nuovo, regalandovi un’esperienza di gioco a dir poco next-gen. Potrete personalizzare al massimo il vostro personaggio ed esplorare uno spazio vasto e affascinante, senza alcuna limitazione. La narrazione si ambienta nel 2330, in un futuro in cui l’umanità si è diffusa ben oltre il sistema solare, divenendo una specie interstellare.

Bethesda Game Studios si è impegnata a fare di Starfield la loro creazione più ambiziosa e imponente fino a oggi, con oltre 1.000 pianeti diversi da esplorare. Questo vi consentirà di visitare città popolate, annientare basi pericolose, rubare navi nemiche e ammirare scenari incontaminati. In questo percorso, incrocerete personaggi memorabili, vi unirete a diverse fazioni e affronterete missioni avvincenti.

Ma non solo: avrete il comando di una nave spaziale personale e personalizzabile nei minimi dettagli. Mentre percorrete la galassia, farete scoperte di nuove forme di vita, risorse e materiali utili per la creazione di oggetti. Infine, combattimenti spaziali ed emozionanti scontri a terra arricchiranno il vostro viaggio, permettendovi di sfruttare una vasta gamma di armi e persino abilità speciali.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

