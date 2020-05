Xbox Series X: Microsoft ha in programma eventi multipli durante la Summer Game Fest

In queste ore, giunge notizia che la Summer Game Fest di Geoff Keighley avrà diversi eventi dedicati a Xbox Series X, la prossima console next gen di casa Microsoft. A rendere pubblica la notizia, è stato lo stesso giornalista canadese conosciuto per aver presentato in passato molti eventi in ambito videoludico. L’informazione è stata rilasciata all’interno di una sessione di Q&A (domande e risposte) su Reddit, senza però fornire ulteriori dettagli sui contenuti a cui assisteremo durante l’evento in questione.

“L’inside Xbox è solo uno degli eventi. Xbox condividerà più informazioni e il suo piano generale la prossima settimana (quella iniziata oggi), ma posso già dirvi che abbiamo pianificato una serie di eventi per la Summer Game Fest” ha dichiarato il giornalista su Reddit.

Dunque, non ci resta che aspettare per avere più informazioni sulla console di nuova generazione di Microsoft. Vi ricordiamo che il 7 maggio alle ore 17:00 ci sarà un evento sui giochi third party, in cui sarà rivelato il primo video di gameplay del nuovissimo Assassin’s Creed: Valhalla, gioco che proietterà i giocatori in uno scenario nordico ricco di numerosi conflitti. Inoltre, più in là ci sarà spazio anche per i giochi sviluppati dagli Xbox Game Studios di Microsoft.

Prima di lasciarci, vi segnaliamo che la Summer Game Fest 2020 sarà un evento che inizierà a maggio e terminerà durante il mese di agosto, durante questo periodo assisteremo ad alcune presentazioni relative al mondo dei videogiochi senza dimenticare che all’iniziativa prenderanno parte numerosi e celebri publisher come Activision, Bethesda, Blizzard, CD Projekt Red, Square Enix e tanti altri ancora.

L’obiettivo del festival è quello di cercare di sostituire l’edizione 2020 dell’E3, la fiera videoludica cancellata in seguito al diffondersi della pandemia di COVID-19.