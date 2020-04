Xbox Series X: gli sviluppatori sono sorpesi dalla velocità dei caricamenti della console

È già passato diverso tempo da quando lo scorso dicembre abbiamo visto per la prima volta le forme di Xbox Series X e del suo controller. Da quel momento Microsft ha rilasciato sempre più informazioni, come per esempio; le specifiche tecniche della console e alcune delle nuove funzionalità che saranno legate ad essa. Per il momento però, manca ancora vedere la piattaforma next gen in azione.

Di recente, la redazione di Windows Central ha pubblicato un articolo che comprende tutta una serie di interviste fatte a diversi sviluppatori riguardo a Xbox Series X. Tra queste troviamo le parole di Mike Rayner, direttore tecnico di The Coalition, che si è voluto concentrare su alcuni aspetti tecnici e sui caricamenti della console di prossima generazione targata Microsoft.

“Come sviluppatore di videogiochi, uno dei miglioramenti più entusiasmanti di Xbox Series X sono i grandi miglioramenti di Input/Output. Nell’attuale generazione, con l’aumentare dei dettagli e delle dimensioni dei mondi di gioco, abbiamo assistito a dei tempi di download e dimensioni di installazione sempre crescente, e questi hanno reso difficile trovare un equilibrio sui tempi di caricamento all’interno dei titoli. Xbox Series X è stata progettata in modo da affrontare direttamente questa sfida e superarla” ha dichiarato Mike Rayner.

Infine, lo sviluppatore di Gears 5 ha voluto affermare che grazie all’architettura di Xbox Series X “i tempi di caricamento dei nostri giochi sono stati ridotti di almeno quattro volte rispetto a Xbox One”. Di sicuro delle dichiarazioni importanti, che fanno ben sperare sulle produzioni che ci aspettano da qui agli anni futuri. Cosa ne pensate delle affermazioni sui tempi di caricamento di Mike Rayner di The Coalition?