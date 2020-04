Xbox Series X: ecco il parere degli sviluppatori su SSD e Ray Tracing

Nonostante questo periodo di quarantena, sono già quasi terminati quattro mesi del 2020 e più il tempo va avanti più si avvicina il fatidico momento, il lancio di PS5 e Xbox Series X. Come ben sappiamo, la console di casa Microsoft a differenza della sua rivale giapponese si è fatta vedere ormai da diverso tempo, mostrando un design decisamente differente al passato. Nonostante la forma differente, le caratteristiche sulla carta risultano a dir poco strabilianti e che superano di gran lunga anche quelle di PS5. Ovviamente siamo consapevoli che in questo momento risulta particolarmente difficile tirare le somme mesi e mesi prima dal loro rilascio ufficiale.

Come capita spesso da diverso tempo, molti sviluppatori stanno dicendo la loro sulla questione. In queste ore è stato pubblicato un articolo sul sito di Windows Central intervistando diversi sviluppatori che hanno parlato dei benefici della next gen ed in particolare sulle caratteristiche di Xbox Series X. Le più apprezzato risultano essere l’SSD ed il Ray Tracing come ha dichiarato Mike Rayner, Technical Director di The Coalition.

“Ci si aspettano balzi generazionali della CPU e della GPU con ogni nuova console ed Xbox Series X sicuramente offre ancora di più. Uno dei miglioramenti più entusiasmanti che supera di gran lunga le aspettative è il miglioramento degli I/O di Xbox Series X. Nella generazione attuale, con l’aumentare della fedeltà e delle dimensioni dei nostri mondi, abbiamo visto tempi di download e installazioni crescere e moltiplicare le richieste I/O in runtime. Con Series X abbiamo ridotto i tempi di caricamento di quattro volte senza alcuna modifica del codice di gioco. Con le nuove API DirectStorage e la decompressione hardware possiamo migliorare ulteriormente le prestazioni I/O e ridurre il sovraccarico della CPU.” Infine anche Hinterland Games, autori di The Long Dark, hanno detto la loro sulla questione. “La cosa più interessante per noi aggiunta è sicuramente l’SSD e dell’hardware personalizzato per aiutare a salvare i dati più velocemente. Questo, non solo migliorerà i tempi di streaming e caricamento ma renderà più semplice il lavoro con grandi set di dati. Anche l’aggiunta del Ray Tracing non è da meno, ma è il modo in cui potrà essere utilizzato che consentirà i maggiori cambiamenti”

Per quello che abbiamo potuto leggere, la maggior parte degli sviluppatori è a dir poco entusiasta e non vede l’ora di poterci lavorare sopra. Cosa ne pensate di questa notizia? Comprerete Xbox Series X o PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti le console di prossima generazione.