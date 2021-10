Xbox Series X, tantissime esclusive sono ancora da annunciare

Le differenze tra PlayStation 5 e Xbox Series X sono, come è sempre stato, relative ai titoli con cui è possibile giocare. Se da una parte Sony si mostra più confidente con lo sviluppo di opere di prime parti, con produzioni di grande spessore come i recenti Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart, dall’altra Microsoft sta puntando maggiormente su Xbox Game Pass. Tuttavia, è bene notare anche che soltanto in questo 2021 su Xbox Series X e Series S sono giunte esclusive di grande spessore come Psychonauts 2 o Grounded, mentre sono in arrivo gli attesissimi Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

Il giornalista Jez Corden, durante il podcast The Xbox Two, ha rivelato un’informazione molto interessante riguardante proprio i giochi in arrivo sulle console di Microsoft. Secondo una sua stima, soltanto un terzo dei titoli attualmente in sviluppo è stato annunciato ufficialmente, e quindi un buon 60/70% dei giochi in arrivo sono ancora celati nell’ombra. Tra questi, tuttavia, sembrerebbero escluse produzioni Bethesda, dato che Corden fa riferimento solo a opere di Xbox Game Studios.

Gli studi di sviluppo coinvolti potrebbero essere davvero molti, in effetti: il giornalista cita due giochi di Mojang, ma ricordiamo anche che da tempo si vocifera una nuova IP di The Coalition, oltre che Gears 6. Potremmo pensare anche alle proprietà intellettuali di inXile, IOI, Double Fine o anche di Obsidian Entertainment. Insomma, le software house di Xbox Game Studios sono davvero molte e senza dubbio potrebbero essere al lavoro su tantissimi progetti differenti.

Al momento, abbiamo conferma “soltanto” dell’arrivo di Project Mara, Contraband, As Dusk Falls, Starfield, Red Fall, Perfect Dark, Fable, Everwild, State of Decay 3, Avowed, Indiana Jones, The Outer Worlds 2, Forza Motorsport, The Elder Scrolls 6 e di Hellblade 2. La lista è decisamente molto lunga e piena di opere promettenti, ma come sempre vi consigliamo di prendere le informazioni di Jez Corden con le pinze, in quanto chiaramente non ci sono conferme ufficiali in merito a quanto affermato da lui.