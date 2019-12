Xbox Series X: The Initiative annuncerà la propria esclusiva nel 2020

The Initiative, il nuovo studio first party di Microsoft annunciato durante l’E3 del 2018, è al lavoro al proprio primissimo misterioso progetto in uscita su Xbox Series X, e a quanto pare siamo sempre più vicini al momento in cui verrà annunciato. A dare per certa questa informazione è Matt Booty, capo degli Xbox Games Studios, che durante una nuova intervista rilasciata alla redazione di Game Informer ha voluto aggiornare gli appassionati sul lavoro dello studio con sede a Santa Monica.

Stando ai dettagli trapelati dall’intervista, lo studio probabilmente sta puntando a creare un’esperienza altamente cinematografica che vada a seguire la scia degli ultimi più grandi giochi d’azione-avventura. Booty, rispondendo a diverse domande ha poi voluto sottolineare che riguardo al primo videogioco di The Initiative “ne sapremo di più nel 2020”.

They’ve been incredibly generous sharing their methods for designing features and levels. A couple of the people there were the first non-@TheInitiative people to see (and play) the game, and they’ve given us some great outside, objective perspectives on our work. Good people. — Drew Murray (@PlaidKnuckles) December 21, 2019

Anche se per il momento non sappiamo ancora nulla di questo nuovo gioco, il direttore del designi di The Initiative Drew Murray (ex direttore di Sunset Overdrive) ha dichiarato che il team ha goduto della condivisione dell’esperienza anche da parte di altre software house degli Xbox Game Studios, in particolare, i più collaborativi a detta di Murray sono stati i ragazzi The Coalition, sviluppatori di Gears 5.

Tramite una risposta su Twitter, ad un utente che chiedeva qualche informazione in più, Murray ha affermato: “I ragazzi di The Coalition sono stati incredibilmente generosi nel condividere i loro metodi di sviluppo”. Infine Murray ha aggiunto che i membri dello staff del team di Gears 5 sono stati i primi al di fuori di The Initiative a guardare e persino a giocare a una build del loro titolo in arrivo. Cosa vi aspettate dal primo gioco di The Initiative?