Xbox Series X, tre giochi gratis sul Microsoft Store

Inutile negare che poter scaricare giochi gratis è sempre un piacere per gli utenti, che possono spesso mettere le mani su titoli di qualità e che magari non avevano avuto modo di giocare precedentemente. Se da una parte i giocatori PC sono abituati ai regali, tra Epic Games Store e Amazon Prime Gaming, stavolta anche gli utenti di Xbox One e Xbox Series X hanno modo di gioire. Nelle ultime ore, infatti, tre giochi in particolare sono divenuti gratuiti sul Microsoft Store, sebbene nessuno sappia con certezza il motivo.

Parliamo di tre titoli amatissimi dagli appassionati dei giochi di Telltale Games, ovvero The Walking Dead: Season Two. Nello specifico ad essere gratis sono il primo, il terzo e il quarto episodio, lasciando quindi il secondo e il quinto capitolo fuori dall’equazione. Non è chiaro il perché dietro questa scelta, ma l’ipotesi di molti è che quello di cui parliamo non è altro che un errore del Microsoft Store, che sta attualmente riportando il prezzo dei giochi pari a zero.

Qualunque sia la motivazione, non ci faremo di certo scappare questi tre ottimi titoli targati Telltale, che sono riusciti a ritagliarsi una buona fetta di appassionati negli anni. The Walking Dead: Season Two riuscì a convincere sia i giocatori che la stampa specializzata, ottenendo voti generalmente molto buoni ma che, evidentemente, non sono riusciti a fermare la chiusura della software house. Peraltro, non dimentichiamo che anche un importante gioco in esclusiva per Xbox One, Xbox Series X e PC è gratis in questi giorni.

Nelle ultime ore sono divenuti scaricabili gratuitamente anche altri titoli, come capitoli della serie di Warhammer o di Battlefield. Inoltre, vi lasciamo anche ad una lunga lista di giochi gratis da provare sia su PC che su console. Andrete a scaricare The Walking Dead: Season Two per provarlo sulla vostra Xbox oppure lo avevate già giocato anni fa? Fatecelo sapere con un commento e restare connessi sulle nostre pagine per non perdere notizie su nuovi giochi gratis.