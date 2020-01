Xbox Series X: tutti i dettagli delle porte

Cresce sempre più la spasmodica attesa per le console di nuova generazione, rappresentate da Xbox Series X e PlayStation 5, entrambe confermate entro la fine del 2020 in uscita in tutti i mercati del mondo. Come molti di voi sapranno, nel corso della giornata di ieri si è tenuta la conferenza AMD in occasione del CES 2020 di Las Vegas. In particolare, durante questa conferenza sarebbero state mostrate quelle che sembrerebbero a tutti gli effetti le porte d’ingresso di Xbox Series X.

Vi lasciamo dunque all’immagine delle porte di ingresso pubblicata dal portale Thurrott, visibile nella zona sottostante.

Le porte di ingresso comprenderebbero, nella fattispecie, due porte USB-A, una porta ethernet, una singola porta HDMI, l’uscita audio ottica e infine la connessione per l’alimentatore. Ricordiamo che AMD è implicata attualmente nella produzione della APU che sarà presente all’interno di Xbox Series X.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori dettagli riguardanti la data d’uscita della console e la lineup di lancio, che siamo certi non tarderanno ad essere annunciati uffcialmente dalla stessa Microsoft nel corso dei prossimi mesi.