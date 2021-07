Xbox Series X, un nuovo sfondo dinamico nel prossimo aggiornamento

Xbox Series X e Series S sono state ormai rilasciate da molti mesi e gli utenti hanno modo di giocare molti grandi titoli grazie all’enorme catalogo di Xbox Game Pass. Il servizio di Microsoft, la cui line-up continua a ingigantirsi sempre più con opere di grande spessore disponibili anche al lancio, ha assunto nel tempo un valore sempre maggiore, aumentando di molto i ricavi per la casa di Redmond. Oggi veniamo a sapere che il team di Xbox sta per omaggiare ulteriormente il Game Pass sulle console di nuova generazione con un’aggiunta molto interessante.

Nelle ultime ore è stato pubblicato un aggiornamento per il firmware per Xbox Series X e Series S, disponibile al momento solo per gli utenti insider, che aggiunge un nuovo sfondo dinamico per le due piattaforme: si tratta di un background dedicato a Xbox Game Pass, che si va ad aggiungere agli altri già disponibili ed esclusivi per le due console next-gen. Oltre questa novità, l’aggiornamento prevede anche migliorie minori alla stabilità e usabilità del sistema operativo, e corregge alcuni bug dell’audio e di Edge.

Come possiamo vedere dal tweet che trovate di seguito, il nuovo tema dinamico mostra il peculiare ambiente mostrato in molte immagini dedicate a Xbox Game Pass che cambia di colore con il tempo. Per il momento, purtroppo, non abbiamo trovato video dimostrativi che mostrano il processo, ma possiamo immaginare che giungeranno nelle prossime ore. Non sappiamo neanche con sicurezza quando questo aggiornamento diverrà disponibile per tutti gli utenti, sebbene sia molto possibile che arriverà direttamente nei prossimi giorni.

Here is the new Game Pass themed dynamic background 👀 https://t.co/cYBKxTUXL3 pic.twitter.com/alK2ADeEa6 — Idle Sloth (@IdleSloth84) July 24, 2021

Come sempre, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità in merito. Peraltro, non dimenticate che il catalogo di Xbox Game Pass si è recentemente aggiornato con molti nuovi titoli: presenti già da oggi opere come Cris Tales, Battlefield V, Raji: An Ancient Epic o Last Stop, mentre è in arrivo la versione Xbox di Microsoft Flight Simulator. Qui trovate la lista completa dei giochi presenti nel catalogo.