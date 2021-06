Xbox Series X, una feature migliorerà ulteriormente fps e risoluzione

La pubblicazione della tecnologia del DLSS di Nvidia è stata certamente un successo, dato che sempre più giocatori PC hanno iniziato a sfruttare tale feature. In risposta ad essa, infatti, AMD aveva rivelato il FidelityFX Super Resolution, che si comporta in modo analogo al DLSS della concorrente. Oggi veniamo a scoprire una novità particolarmente interessante per i giocatori di Xbox Series X e Series S, dato che Microsoft ha fatto un annuncio che nessuno si aspettava.

Con un comunicato stampa pubblicato da IGN, la compagnia ha rivelato che Xbox Series X e Xbox Series S supporteranno in futuro il FidelityFX Super Resolution di AMD. “Qui ad Xbox siamo entusiasti del potenziale della tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD, in quanto rappresenterà un nuovo modo, per gli sviluppatori, di aumentare frame rate e risoluzione dei propri titoli. Condivideremo più dettagli a riguardo a breve”.

Come evidenziato anche dalla testata americana, il supporto al FidelityFX Super Resolution migliorerà di molto il frame rate e la risoluzione dei giochi sia su Xbox Series X che su Xbox Series S, senza richiedere maggiore potenza dall’hardware. Per chi non lo sapesse, il FidelityFX Super Resolution è una tecnologia di supersampling che migliora sia le performance che la qualità delle immagini dei giochi che la supportano, prevedendo quattro differenti modalità di upscaling: ultra qualità, qualità, bilanciato e performance.

Di conseguenza, in base alla scelta potremo scegliere di ottimizzare maggiormente il frame rate piuttosto che la risoluzione o viceversa. Per ora non abbiamo ancora una data di rilascio dell’aggiornamento che implementerà tale supporto né conferme sull’arrivo di questa feature su PlayStation 5. Tuttavia, sappiamo già che il FidelityFX Super Resolution sarà pubblicato su PC il 22 giugno 2021. Sebbene sia una novità molto interessante, dovremo vedere con più concretezza in che modo tale tecnologia permetterà di ottimizzare le performance.