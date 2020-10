Xbox Series X: il primo unboxing arriva in grande anticipo, ecco il video

Fra poco meno di trenta giorni potremo finalmente mettere le mani su Xbox Series X, la console di nuova generazione di Microsoft. Precisamente, la macchina da gioco sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2020, in Italia così come nel resto del mondo. Sappiamo già che le scatole che arriveranno nei negozi sono già in circolazione, ma ora tramite un piccolo canale abbiamo modo di scoprire che qualcuno ha già effettivamente ottenuto Xbox Series X, e ha pure fatto un intero video unboxing: pronti a vederlo?

Il filmato è in spagnolo, ma possiamo facilmente capire cosa viene detto. Soprattutto, ciò che più ci interessa è vedere il contenuto della scatola. L’unboxing di Xbox Series X ci permette di vedere che la console è impacchettata con della carta da imballaggio nera e “infiocchettata” da una striscia di carta che riporta lo slogan ufficiale, presente anche sul retro della confezione di cartone: Power Your Dreams.

Il filmato mostra anche il cavo d’alimentazione e il cavo HDMI 2.1. Più interessante è il controller di Xbox Series X, una versione perfezionata dei precedenti modelli, con alcune ispirazioni dal modello Elite Versione 2: la vera grande differenza, però, è legata al tasto Share, che permette di registrare e condividere filmati e screenshot di gioco con molta più semplicità.

Il filmato è purtroppo molto breve e non mostra la console in azione, ma il creatore del video ce la esibisce da vicino e la manipola, per svelarne ogni lato: ancora una volta, si conferma come Xbox Series X sia una console dalle dimensioni incredibilmente contenute. Poterla muovere con tranquillità è sempre un punto di forza.

Questi video unboxing di Xbox Series X non svela nulla di nuovo, ma ci rende ancora più tranquilli sulla possibilità di ricevere la console al D1. A un mese dal lancio molte console sono già confezionate e pronte per essere spedite, almeno in alcune parti del mondo. Diteci, siete riusciti a prenotarne una?