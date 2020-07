Xbox Series X: upgrade gratis dei giochi, Microsoft lo imporrà?

Uno dei nuovi servizi su cui punterà molto Microsoft nella prossima generazione di console è lo Smart Delivery. Grazie a ciò, i giocatori che avranno comprato la copia di un gioco su Xbox One, saranno in grado di ritrovarselo in modo totalmente gratuito anche su Xbox Series X; con tutte le migliorie del caso e senza dover riacquistare la copia di quel gioco una seconda volta. Al momento però, non sappiamo se tutti i publisher aderiranno a questo servizio; Microsoft dal canto suo sta già pigiando sull’acceleratore per incoraggiare il più possibile una gran quantità di studi di sviluppo ed editor.

Sappiamo già che nel corso dei primi due anni di vita di Xbox Series X, la totalità dei titoli targati Xbox Game Studios usciranno anche sulla famiglia di console dell’attuale generazione, con tutti i titoli first party Microsoft che usufruiranno dello Smart Delivery. La volontà della compagnia di Redmond però, è quella di evitare che molti publisher propongano degli upgrade next gen da vendere come dei DLC a pagamento.

Tornando sull’argomento Samrt Delivery, in questi giorni Microsoft ha voluto rilasciare un comunicato alla redazione di Videogames Chronicle nel quale viene affermato quanto segue: “Saranno gli sviluppatori e i publisher a decidere in che modo distribuire i loro giochi su next gen. Noi lavoreremo con loro a stretto contatto come sempre, così da poter garantire la migliore esperienza basata sulle loro necessità”.

Se da una parte Microsoft sta cercando si spingere molto sulla proposta di un upgrade gratuito per portare i giochi da Xbox One a Xbox Series X, Sony sembra voler dare più libertà ai publisher dato che questo passaggio da una generazione all’altra ha comunque un costo che va coperto. C’è anche il più recente esempio di NBA 2K21, dove la copia del gioco per next gen verrà a costare 10 Euro in più rispetto alle versioni PlayStation 4 e Xbox One; il che ci fa pensare che al momento non c’è una vera e propria linea guida uguale per tutti i publisher di terze parti da seguire.Cosa ne pensate del punto di vista di Microsoft sugli upgrade gratuiti per i titoli next gen?