Xbox Series X, l’uscita era prevista per questa estate

Le notizie su Xbox Series X si fanno sempre più costanti, a pochi mesi dal lancio, ma sopratutto a poche settimane dal prossimo evento dedicato alla next gen da parte di Microsoft sono tante le informazioni che vengono rilasciate da insider o da chi in un modo o nell’altro è riuscito a mettere le mani su qualcosa di concreto. Se solo pochi giorni fa vi abbiamo raccontato di come in realtà il progetto Lockhart potrebbe essere più che reale, oggi la notizia clamorosa riguarda la data di uscita di Series X. Sembra infatti che originariamente la console di Microsoft doveva essere lanciata in questi mesi estivi, mentre Lockhart verso Ottobre.

Il tutto è stato riportato da Brad Sams di Thurrott che in linea generale è sempre molto informato su quello che riguarda Microsoft ma sopratutto Xbox. Da quanto emerge, sembra infatti che la casa di Redmond abbia cambiato spesso i piani negli ultimi mesi, e che a causa della pandemia di COVID-19 sia andato poi tutto a rotoli, scombussolando completamente i piani. “Una curiosità: il piano di lancio originale voleva Lockhart lanciata a metà ottobre.

Non ci sarebbe niente di sorprendente se non fosse che Anaconda, la Series X, doveva essere lanciata a fine agosto; chiaramente i piani sono stati modificati a causa del COVID-19″. Inoltre sembra che anche il ritardo dell’annuncio di una data per la prossima presentazione di luglio, sia dovuto alla pandemia, anche se il tutto dovrebbe essere spiegato nei prossimi giorni con l’ufficializzazione dell’evento.

Vi ricordiamo infatti che nei mesi precedenti Microsoft aveva ribadito la voglia di proporre un evento al mese per spiegare la propria visione di next gen, ma cosi non è stato. Dopo l’evento di maggio si è entrati infatti in un lungo silenzio stampa che speriamo venga rotto il prima possibile. Voi cosa ne pensate delle dichiarazione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!