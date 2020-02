Xbox Series X: svelato l’utilizzo della porta misteriosa situata sul retro della console?

Nonostante ci siano ancora parecchie uscite molto attese sulle console di attuale generazione, le attenzioni di moltissimi appassionati sono tutte rivolte verso la next gen. Mentre in rete impazzano una serie di voci di corridoio e speculazioni, sia Sony che Microsoft non sembrano ancora intenzionate a svelare definitivamente le proprie carte. Di recente però, sono emerse delle immagini raffiguranti il retro di Xbox Series X, e grazie a queste immagini siamo venuti a conoscenza della presenza di una porta misteriosa.

Nelle scorse ore, l’insider Brad Sams ha apparentemente rivelato a cosa servirà la porta misteriosa. Secondo Sams, Xbox Series X consentirà l’utilizzo di dispositivi di memoria espandibile proprio tramite l’utilizzo di quella porta. L’insider lo ha fatto notare tramite un post sul suo profilo Twitter, indicando con una freccia la posizione della porta sul retro della console.

What’s the Xbox Series X Mystery Port? It’s for Expandable Storage https://t.co/cGYIIy3pAQ pic.twitter.com/MoaE5eROxQ — Brad Sams (@bdsams) February 4, 2020

Sfortunatamente, Sams non è sceso in ulteriori dettagli specifici ma, ancora una volta, i fan hanno cominciato a speculare sul fatto che la porta potrebbe essere proprietaria e basata sulle dimensioni di una scheda CFExpress. Rimane tutto ancora sulla base delle ipotesi, e finchè non arriveranno nuove informazioni ufficiali da parte di Microsoft il tutto va preso con le pinze.

Sia Sony che Microsoft in questo momento non sembrano avere alcuna fretta nel rivelare le nuove caratteristiche delle proprie console di prossima generazione. Tuttavia è lecito aspettarsi che nel corso dei prossimi mesi l’attenzione verso PlayStation 5 e Xbox Series X possa tramutarsi in qualcosa di più concreto. Credete che Brad Sams abbia ragione? La porta misteriosa verrà utilizzata per la memoria espandibile?