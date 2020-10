Scontro tra Xbox Series X, One X e One: in video la “gara” di caricamento

Xbox Series X, come tutti ci siamo sentiti ripetere più e più volte, monta una SSD. La conseguenza più scontata? I tempi di caricamento saranno molto più rapidi. Ma quanto più rapidi? E soprattutto, quanto più rapidi di Xbox One? Quanto più di Xbox One X? Ora, abbiamo una risposta grazie a Stallion che ha fatto un test con Monster Hunter World.

Ovviamente si tratta di un singolo test con un singolo gioco, è ovvio che le differenze dei tempi di caricamento variano da gioco a gioco, soprattutto se non vi è stato un intervento di upgrade da parte degli sviluppatori. Nondimeno, si tratta di una “gara” interessante, quasi entusiasmante in un certo senso. Potete vederla voi stessi nel video qui sotto.

Tested MONSTER HUNTER WORLD loading across Xbox One, Xbox One X and Xbox Series X all at the same time.

The results are staggering here. 👀

Spoiler Alert! Series X is a beast. 💪 pic.twitter.com/87gwNV0CMW

— Stallion (@Stallion83) October 6, 2020