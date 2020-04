Xbox Series X: ecco quali saranno i videogiochi del D1 per un insider

Di Xbox Series X ormai abbiamo parecchie informazioni ufficiali, ma al momento Micrsoft non ha ancora voluto scoprire diverse carte. Dopo aver mostrato a sorpresa il design della console e del nuovo controller lo scorso dicembre, abbiamo assistito all’anuncio delle specifiche tecniche dell’Xbox di prossima generazione. Tra le informazioni che ci mancano, troviamo sicuramente il prezzo, una data di lancio meglio specificata e ovviamente i videogiochi del D1.

Su quest’ultimo dato si è espresso Timdog, il noto insider sempre molto vicino alle notizie riguardanti il mondo Xbox. Tramite il proprio profili Twitter, questo insider ha voluto stilare quelli che saranno i videogiochi che accompagneranno il lancio di Xbox Series X. Stando a Timdog, i videogiochi first party che arriveranno insieme alla console nxt gen di Microsoft saranno: Halo Infinite, Hellblade 2 Senua’s Saga, Forza Motorsport 8 e un nuovo Fable, che sia il quarto capitolo o un reboot della saga.

First wave is speculation of course. https://t.co/WSzDUHkjJJ — Timdog (@XcloudTimdog) April 21, 2020

Per quanto riguarda i prossimi Halo e Hellblade, entrambi i titoli sono già stati presentati ufficialmente. Per quanto ne sappiamo ora, la nuova avventura di Master Chief dovrebbe uscire in contemporanea con il lancio di Xbox Series X, mentre Hellblade 2 Senua’s Saga è ancora sprovvisto di una data di uscita. Forza Motorsport 8 e il nuovo Fable invece sono due titoli molto chiacchierati e di cui non abbiamo ancora avuto alcun annuncio in forma ufficiale.

Queste sono le predizioni dell’insider Timdog, c’è da vedere se ci prenderà o se al momento della rivelazione della line up di lancio di Xbox Series X Microsoft ci delizierà con qualche sopresa inaspettata. Cosa ne pensate dei quattro titoli menzionati dall’insder? Pensate che sia fattibile cone line up di esclusive Micrsoft per la prossima generazione di Xbox?