Xbox Series X: ci sarà la VR? Phil Specer spiega il punto di vista di Microsoft

La next-gen è sempre più vicina e Microsoft si sta preparando per consegnare al mondo la propria Xbox Series X. La battaglia per una nuova generazione si combatte sotto molteplici punti di vista: i servizi, i giochi e, ovviamente, l’hardware. Non parliamo però solo dell’hardware della console stessa: anche la gli headset VR possono essere un punto di forza per una console e Sony, con PS4, ha già messo in campo PlayStation VR. Microsoft non si è ancora lanciata in questo campo, invece. Lo farà con Xbox Series X? Phil Spencer dà una risposta.

In un recente episodio di Gamertag Radio, il capo della divisone Xbox ha infatti parlato ancora una volta della VR e di Xbox Series X, ampliando nuovamente qualcosa che aveva già accennato lo scorso anno (“nessuno sta vendendo milioni e milioni di headset VR“). Vediamo le sue parole, in traduzione: “Il punto fondamentale di quel discorso era rendere chiaro ai clienti qual era il nostro focus. Se qualcuno si aspetta il rilascio di un headset VR per Xbox Series X da parte nostra, al lancio o subito dopo, sappia che non lo faremo.”

Spencer afferma che Xbox “si focalizza sulle cose attualmente in produzione”. Ha anche affermato che l’integrazione con la VR aggiunge altre complicanze poiché non si tratta solo di “attaccare con un cavo l’headset“. Detto ciò, Spencer conclude comunque con una nota positiva sul futuro della VR.

“Non spero che fallisca, spero che diventi più grande. Spero che diventi qualcosa di così importante che sarebbe folle se non la supportassimo.” Detto ciò, è chiaro che per Microsoft e per la sua divisione Xbox attualmente non si tratta di un obbiettivo primario.