Xbox Series X vs PC da 500 dollari: chi vince il confronto?

Il mondo del gaming è fatto anche di sfide, queste possono risultare molte volte interessanti, meno quando sfociano in discussioni a dir poco futili. Ogni piattaforma ha i suoi pro ed i suoi contro, ma in ogni caso risultano essere impeccabili a livello di hardware, specialmente se pensiamo a questa nuova generazione non certo però partita in modo ottimale per via del COVID. Il famoso canale YouTube Linus Tech Tips ha voluto pubblicare un video nel quale viene confrontata una Xbox Series X contro un PC da 500 dollari: chi vincerà lo scontro?

Il video in questione risulta a dir poco curato e potete vederlo alla fine di questa notizia. Per prima cosa partiamo dal rapporto qualità/prezzo, indubbiamente vantaggioso per quanto riguarda la console di casa Microsoft. Risulta abbastanza difficile, infatti, creare un PC superiore con soli 500 dollari per il fatto che bisogna fare affidamento in primis a mercati paralleli. Ad esempio il PC in questione monta una X99 con chipset di seconda mano come scheda madre costata solo 62 dollari. Per la CPU Linus i ragazzi hanno recuperato uno Xeon E5-2667 V3. Parliamo poi della RAM, 16 GB, una GeForce GTX 1070 pagata 200 dollari ed infine un case Rosewill FBM-X1 per 30 dollari. Se guardate il video, il creatore monta infine un PC da 500 dollari, rientrando perfettamente nel budget proposto.

Nonostante l’essere riuscito a creare un PC budget, la sfida risulta essere a senso unico. La “creatura” non è in grado di pareggiare le potenzialità di Xbox Series X. Questo non vuol dire che la console next gen di Microsoft sia più potente di un PC, ma sfrutta il rapporto qualità/prezzo a suo vantaggio. In conclusione, bisogna seriamente fare un applauso ai ragazzi che, nonostante tutto, hanno creato un PC che si comporta molto bene. Abbiamo imparato a memoria nei mesi prima del rilascio ufficiale tutte le caratteristiche della console di Microsoft e, anche sulla carta, risultavano essere a dir poco impressionanti. Certo che se si elimina il fattore del prezzo, un PC montato con gli accessori giusti risulta essere indubbiamente più potente, ma c’è da dire che il costo è una caratteristica certamente da non sottovalutare. Insomma, sia Xbox Series X che PS5 ad oggi risultano essere vantaggiose per l’utente medio che non vuole spendere uno sproposito per godersi una esperienza a dir poco eccellente.

Cosa ne pensate di questa notizia? Che piattaforma preferite? Credete che Xbox Series X possa dare il massimo nel giro di pochi anni? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le curiosità nel mondo videoludico.