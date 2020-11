Xbox Series X: Watch Dogs Legion promette 4K nativo, ma non ce la fa

Fra una decina di giorno molti di noi avranno fra le mani Xbox Series X, la prima console di nuova generazione in arrivo questo novembre. Come a ogni cambio generazionale, la nostra speranza è di vedere subito le differenze rispetto alla precedente console. Uno dei giochi di terze parti più interessanti, in questo senso, è Watch Dogs Legion di Ubisoft (qui la nostra recensione), che su Xbox Series X offrirà il ray tracing, impossibile sull’attuale generazione.

Tramite il sito Beyond3D, un utente ha condiviso alcuni primi dettagli su Watch Dogs Legion in versione Xbox Series X. Secondo quanto svelato, il gioco non riesce a raggiungere il 4K, ma si muove tra una risoluzione 1440p e 2160p, cozzando con le dichiarazioni del marketing ufficiale che parlava di 4K nativi.

Il ray tracing è probabilmente il motivo principale per il quale il gioco non è in grado di mantenere una risoluzione stabile. Come gira su PS5? Per ora non ci sono informazioni in tal senso, ma sarà interessante vedere il gioco in azione anche sulla console Sony, per fare un primo confronto tra le due macchine da gioco.

Ricordiamoci comunque che si tratta di un gioco cross-gen (in arrivo su PC, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Stadia) e non può di certo rappresentare l’effettiva potenza delle due nuove console. Inoltre, l’ottimizzazione farà la propria parte.

Digital Foundry, in una recentissima analisi, ha svelato che la versione PS4 Pro è attualmente superiore alla versione Xbox One X: pur girando a una risoluzione inferiore, propone un frame rate più stabile e minor screen tearing. Perché? Probabilmente perché è la console a cui è stata priorità in termini di ottimizzazione per il D1 (in altre parole, è la versione che si ritiene sarà venduta di più).

È possibile che il risultato sia quindi simile tra PS5 e Xbox Series X? Lo scopriremo probabilmente fra qualche settimana.