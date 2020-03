Xbox Series X e xCloud: ecco data e ora della nuova presentazione in livestream

Xbox Series X, la nuova console di prossima generazione di casa Microsoft e Project xCloud, il nuovo servizio di giochi in streaming, saranno presentati la prossima settimana in due livestream distinti durante i Game Stack Live. Nonostante il Covid-19, meglio conosciuto come Coronavirus, stia mettendo in ginocchio tutto il mondo con cancellazione e rinvii anche di eventi nel campo videoludico come la GDC di San Francisco posticipata a questa estate, il colosso di Redmond ha deciso di presentare in diretta su Mixer tutte le novità che avrebbe voluto mostrare nella città statunitense.

Il nome della due giorni di presentazione si chiama Game Stack Live e si terrà dal prossimo 17 marzo fino al 18 a partire dalle ore 18.00 orario italiano. Il programma sembra essere molto vario, in quanto il primo livestream si concentrerà soprattutto su una varietà di contenuti come l’accessibilità, Gears 5, Sea of Thieves e di come raggiungere il massimo impatto con i giochi indipendenti tramite ID @Xbox. Il secondo giorno, invece, sarà sicuramente più interessante in quanto sembra essere più focalizzato verso il futuro di Microsoft. Alle 18.40 orario italiano tra gli argomenti principali spiccano Xbox Series X e Project xCloud, che apriranno un nuovo capitolo per il gaming futuro, infine alle 21.40 sempre orario italiano ci sarà una presentazione tecnica sul DirectX: Raytracing.

Rimane quindi un evento da seguire assolutamente, in quanto non è da escludere la visione di qualcosa di veramente inedito. Qui di seguito vi lasciamo il programma ufficiale dei due livestream così da non rischiare di perdere l’evento con protagonista Xbox Series X e Project xCloud.

17 marzo:

18:00 – Welcome to Game Stack Live!​

18:25 – How The Coalition built Gears 5 to be more accessible

18:45 – Building accessibility into your game – the Xbox Accessibility Guidelines

19:00 – Panel: The changing nature of today’s game industry

19:35 – Panel: How to be intentionally inclusive in your game design

20:15 – What is Microsoft Game Stack?

20:30 – The Importance of LiveOps

21:00 – Rare: Building Sea of Thieves with a LiveOps Mentality

21:35 – What it means to run a game studio – a conversation with Turn 10

22:00 – Maximizing impact and reach for your independent games with the ID@Xbox team

18 marzo:

18:00 – Previously on Game Stack Live

18:15 – How inXile used creative iteration to drive Wasteland’s development

18:40 – Panel: How online services are defining the next generation of game development

19:40 – Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming

20:40 – The spark of creativity that drives Double Fine

21:20 – What’s new in DirectX: Raytracing, mesh shading, and more

Cosa ne pensate di questa notizia? Seguirete le due dirette? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le notizie relative a Microsoft ed alla sua nuova console che ricordiamo essere rilasciata a fine di quest’anno, salvo imprevisti causati dal Coronavirus.