Xbox Series X|S: 5 giochi Bethesda migliorano il frame rate

L’unione tra Bethesda e Microsoft fa un passo avanti. Oltre all’aggiunta di 20 giochi su Xbox Game Pass, nei prossimi mesi i giocatori con Xbox Series X e Xbox Series S potranno provare con mano alcuni titoli del publisher e sviluppatore del Maryland con un incremento sostanziale dei frame per secondo, grazie al FPS Boost delle due console della casa di Redmond.

Come annunciato da Major Nelson (Larry Hyrb) nel podcast Xbox delle scorse ore, i titoli che godranno di questo incremento sono Prey, Dishonored: Definitive Edition, Skyrim: Special Edition, Fallout 4 e Fallout 76: parliamo di release recenti e che hanno caratterizzato la storia moderna di Bethesda. Ma cosa comporta il boost di frame al secondo? A differenza di come avvenuto in passato, i giocatori potranno provare i cinque titoli che abbiamo elencato poco più sopra con un incremento pari al 100% del frame rate. Questo significa che Prey, ad esempio, su Xbox Series X e Xbox Series S girerà a ben 60 frame per secondo.

Non è ovviamente escluso che nel prossimo futuro altri giochi di casa Bethesda non possano unirsi ai cinque titoli annunciati ieri da Major Nelson e quindi ottimizzati sotto l’aspetto frame rate per Xbox Series X e Xbox Series S. Il matrimonio tra Bethesda e Microsoft è appena agli inizi, dunque possiamo davvero aspettarci di tutto e di più nel corso dei mesi a venire, tra cui anche i prossimi progetti che rimarranno confinati solamente a Xbox Game Pass e alle piattaforme che ne implementeranno l’utilizzo.

Accenderete Xbox Series X o Xbox Series S per poter giocare nuovamente ai titoli in 60 frame al secondo oppure preferite aspettare i titoli inediti che verranno pubblicati grazie alla storica acquisizione della casa di Redmond?