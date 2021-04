Xbox Series X|S: analizzato FPS Boost, grandi tripla A a 120 fps

Dopo l’arrivo della modalità FPS Boost, a metà febbraio, anche alcuni titoli di EA (come annunciato precedentemente) supportano l’opzione per raddoppiare il frame rate! Per questo, Digital Foundry ha deciso di esaminare l’FPS Boost di Xbox Series X|S, per vederne i frutti su Mirror’s Edge Catalyst, Battlefield 1, 4 e 5 e Titanfall 1 e 2. Ebbene, i risultati analizzati nel video sottostante, vi sorprenderanno!

Su Xbox Series X, la maggior parte dei titoli supporta in pieno la funzione, con il frame perfettamente ancorato ai 120 fps senza alcun calo. L’unico gioco a dimostrare (seppur lievemente) un minimo di incertezza, è Battlefield 4. Per quanto riguarda Xbox Series S, invece, oltre a Battlefield 4 (con cali fino a 90 fps), anche Titanfall 2 mostra incertezze durante le fasi più concitate. Insomma, nonostante alcuni cali sulla console più piccola, la modalità FPS Boost per la next-gen di Microsoft ha dimostrato di non essere una semplice promessa pubblicitaria!

Come comunicato in un post ufficiale sul sito di Microsoft: “FPS Boost impiega una varietà di nuovi metodi per raddoppiare quasi il framerate originale su titoli selezionati. I framerate più alti e più stabili rendono i giochi visivamente più fluidi, ottenendo anche un gameplay più coinvolgente“. Per sapere quali saranno i prossimi titoli a supportare i 120 fps su Xbox Series X|S, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division. Nel frattempo, ecco la lista dei titoli a 120 fps tramite la modalità FPS Boost:

Battlefield 1;

Battlefield 4;

Mirror’s Edge Catalyst;

Plants vs. Zombies Garden Warfare;

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville;

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2;

Sea of Solitude;

Star Wars Battlefront;

Star Wars Battlefront 2;

Titanfall;

Titanfall 2;

Unravel 2.