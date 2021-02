Xbox Series X|S ancora introvabili, l’attesa sarà lunghissima

Il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X|S è stato contraddistinto da una scorta limitata di console. Per questo non tutti gli appassionati sono riusciti a mettere le mani su una console di nona generazione, e a quanto pare, l’attesa sarà ancora particolarmente lunga. Giusto la settimana scorsa AMD ha confermato che il nuovo hardware sarà assente dai negozi almeno fino alla metà del 2021, e a confermare queste dichiarazioni si è aggiunta anche Microsoft.

In un’intervista rilasciata al New York Times, Mike Spencer, responsabile delle relazioni con gli investitori di Microsoft, ha voluto affermare che le scorte di Xbox Series X|S al momento sono limitate almeno fino al mese di giugno 2021. Questa carenza di console è dovuta, ovviamente, all’epidemia di Coronavirus che ha rallento pare della catena di produzione. Spencer continua affermando che Microsoft era riuscita a vendere tutte le Xbox nell’ultimo trimestre, ma allo stesso tempo non sarebbero stati in grado di soddisfare l’elevatissima domanda.

Nonostante fino a qualche tempo fa si riusciva ancora a trovare qualche Xbox Series S, anche la versione più economica della nuova piattaforma Microsoft sta subendo lo stesso desino di Series X. Quel che appare al momento, è una carenza di scorte a livello globale per qualsiasi hardware contenente una GPU di nuova generazione: che si tratti delle console Microsoft, delle serie Radeon RX 6000, delle nuove schede grafiche GeForce RTX di NVIDIA o della controparte Sony con PlayStation 5.

Sembra quindi che l’attesa per portarsi a casa una console di nuova generazione sarà ancora lunga. Non ci resta che attendere i primi mesi estivi e sperare che, insieme alla bella stagione, arrivino anche delle belle notizie per tutti coloro che voglio acquistare al più presto una Xbox Series X|S. Cosa ne pensate di questa lunga attesa? Credete che durante l’estate si sbloccherà la situazione scorte?