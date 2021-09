Xbox Series X|S ancora migliori graficamente: novità da Dolby Vision

A partire da oggi i giocatori con TV compatibili con Dolby Vision possono utilizzare le nuove funzioni gaming con Xbox Series X|S, portando la next-gen targata Microsoft a una qualità visiva ancora migliore.

Starting today, gamers with compatible Dolby Vision-enabled TVs will be able to enjoy full-spectrum visuals with the rollout of Dolby Vision gaming on Xbox Series X|S. Learn more: https://t.co/tDH2KKSLWR — Xbox Wire (@XboxWire) September 28, 2021

La partnership tra Xbox e Dolby era già cominciata con Dolby Atmos nel 2017, portando l’audio spaziale su Xbox One. In seguito, Microsoft ha ampliato la collaborazione anche per lo streaming dei film sulla console grazie proprio a Dolby Vision nel 2018. Sia Atmos che Vision sono due funzionalità di Dolby che continuano a essere presenti su Xbox Series X|S dal loro lancio, ma adesso Vision si è appena aggiornata con vantaggi per il gaming.

Proprio a partire da oggi 28 ottobre 2021 i giocatori di Xbox Series X|S che hanno televisori compatibili con Dolby Vision possono godere di immagini ancora più vivide grazie alla compatibilità delle console con le nuove funzionalità gaming di Dolby Vision. La tecnologia di Dolby consente un’immersione nel gameplay più dettagliata grazie a un contrasto di colori più netto. Al momento sono disponibili più di 100 videogiochi HDR che possono godere di queste nuove funzioni, ma gli sviluppatori di Dolby e di Xbox stanno lavorando duramente per ampliare il parco titoli. Al momento non conosciamo una lista completa dei videogiochi, ma è pubblicizzato Ori and the Will of Wisps.

Dolby Vision gaming è compatibile anche con le più moderne tecnologie dei videogiochi, come le ultime DirectX, il RayTracing, l’Automatic Low-Latency Mode (ALLM) e il Variable Refresh Rate (VRR). A seconda dei videogiochi e delle potenzialità del vostro televisore, la tecnologia è in grado di sopportare anche i 120 FPS. Per controllare che la vostra TV supporti Dolby Vision premete il tasto di Xbox del vostro controller per aprire la guida di Xbox Series X|S. In seguito andate in Opzioni > Generali > TV e opzioni schermo > dettagli TV 4K. Potete attivare Dolby Vision gaming dallo stesso menu di TV e opzioni schermo, selezionando Video Modes.